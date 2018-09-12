Шестилетний ребенок инфицирован гепатитом С из-за неосторожности медсестры

12.09.2018 22:56 В Зугдидском реферальном госпитале гепатитом С инфицирован шестилетний ребенок.



Как сообщил агентству «IPN» медицинский менеджер госпиталя Сулхан Оржония, медсестра не соблюла нормы безопасности и была освобождена из клиники. Что касается ребенка, ответственность за его лечение возьмет на себя клиника.



«О других деталях я говорить не могу, скажу лишь, что после изучения вопроса выяснилось, что медсестра не соблюла нормы безопасности», - сообщил Сулхан Оржония.

















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