Вано Мерабишвили возвращен в тюрьму из больницы

13.09.2018 12:56 Бывшего главу МВД и премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили накануне вернули из интенсивной терапии в больнице в тюрьму, где он отбывает наказание с 2013 года.



О том, что у 50-летнего Мерабишвили возникли проблемы со здоровьем, стало известно в середине августа, когда учреждение по исполнению наказаний отправило его на обследование в клинику. У Мерабишвили были обнаружены проблемы дыхательных путей. В тот же день ему назначили курс лечения и выписали.



На этот раз Мерабишвили находился в больнице в течение двух часов. Причиной и на этот раз стала проблема дыхательных путей. О том, какие конкретно медицинские манипуляции или обследования были проведены, официально не сообщается.



Адвокат Мерабишвили Георгий Чивиашвили до сих пор ждет по этому вопросу ответа от учреждения по исполнению наказаний. Мерабишвили госпитализировали в третий раз за последнее время.



«Мы написали департаменту по исполнению наказаний, чтобы они передали нам информацию в связи с тем, какой диагноз был поставлен в результате предыдущих обследований. Мы пока не получали ответа», — сказал Чивиашвили в интервью телекомпании «Рустави-2».



Адвокат предполагает, что проведенных ранее обследований было недостаточно, поэтому врачи поставили неправильный диагноз.



Мерабишвили задержали в мае 2013 года после смены власти в Грузии. Суд признал его виновным в злоупотреблении и превышении служебных полномочий по пяти уголовным делам. Среди них незаконное изъятие из частной собственности винного завода «Акура» в городе Телави и возвращение его на баланс государства в 2004 году, организация убийства сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани в 2006 году, разгон акции оппозиции 26 мая 2011 года, подкуп избирателей перед выборами в парламент 2012 года и дело об избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.



Самый большой срок Мерабишвили получил по делу депутата Гелашвили. В сентябре 2016 года Тбилисский городской суд приговорил его к 6 годам и 9 месяцам тюрьмы, признав виновным в превышении служебных полномочий и организации умышленного причинения вреда здоровью человека.



Согласно решению суда, Мерабишвили должен выйти на свободу в феврале 2020 года.















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