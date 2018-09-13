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21 сентября в Тбилиси состоится концерт группы THE TIGER LILLIES
13.09.2018 14:45
21 сентября на площади Европы в Тбилиси состоится концерт группы THE TIGER LILLIES. Информацию распространяет администрация Тбилисского международного фестиваля. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Тбилиси под открытым небом».
За день до этого, 20 сентября группа THE TIGER LILLIES даст спектакль «Призрачный замок Эдгара Аллана По» в театре Марджанишвили в марках Тбилисского международного театрального фестиваля.
Концерт на площади Европы начнется в 21:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.
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