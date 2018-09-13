Сегодня сборная Грузии по баскетболу играет с Израилем

13.09.2018 18:23 Национальная сборная Грузии находится в Тель-Авиве, и готовится к матчу, который сегодня состоится со сборной Израиля. После тбилисских соревнований Ильяс Зурос отобрал 12 баскетболистов для матчей ко второму квалификационному турниру Чемпионата мира 2019 года.



Сборная Грузии вчера вечером тренировалась на "Менора Мивтахим" Тель-Авива, той же "Нокиа Арены". Именно в этом зале состоялись матчи D группы чемпионата Европы в сентябре 2017 года, в котором сборная Грузии в дополнительное время победила национальную команду Израиля со счетом 104:91.



Завтрашний матч имеет большое значение с точки зрения турнира. Несмотря на то, что впереди еще 5 матчей, проигравшая команда фактически выбывает из борьбы за выход в Чемпионат Мира. В то же время не следует забывать, что второй квалификационный этап для сборной Грузии в большей мере имеет значение для обкатки команды в будущем, и безболезненной смены поколений.



В сборной Грузии боевой настрой. Вместе с игроками Евролиги, Торнике Шенгелия и Георгием Шермадини в Сборной Грузии будет играть звезда европейского баскетбола, товарищ Шенгелия по испанской "Басконии", признанный снайпер Мет Дженинг.



Сегодня, в день игры, на утренней тренировке сборная пройдет обкатку к приближающемуся матчу на "Нокиа Арене", а матч Израиль-Грузия начнется в 21:00 часов по Тбилисскому времени, и для любителей баскетбола будет вестись прямая телетрансляция по "Общественному вещателю".



16 сентября, по возвращению из Израиля, Сборная Грузии сыграет во Дворце спорта со Сборной Греции, которая наряду с Германией, является непобежденным лидером нашей группы. Продажа билетов на матч Греции началась на TKT.GE, цена билетов 5, 10, 15, и 25 лари.

















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