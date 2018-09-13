В Тбилиси 14-15 сентября состоится фестиваль цыганской культуры

13.09.2018 18:26 Фестиваль цыганской культуры пройдет в Тбилиси с 14 по 15 сентября в Государственном музее грузинской литературы имени Георгия Леонидзе.



Адрес музея — улица Гии Чантурия №8. Желающие присутствовать должны пройти предварительную регистрацию по телефону 599 700 632 или написать на электронный адрес info@dan.org.ge



Отметиться на фейсбуке можно здесь.



Цель фестиваля — рассказать о традициях, музыке и танцах цыган.



14 сентября запланирован семинар на тему «Цыгане, традиции, культуры, обряды». А 15 сентября состоится конференция под названием «Цыгане в современном обществе».



В финале публику ждет программа цыганских романсов и танцев.



Фестиваль проводится организацией «Разоружение и ненасилие» при финансовой поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.



Новости-Грузия











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