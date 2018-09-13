Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси 14-15 сентября состоится фестиваль цыганской культуры


13.09.2018   18:26
Фестиваль цыганской культуры пройдет в Тбилиси с 14 по 15 сентября в Государственном музее грузинской литературы имени Георгия Леонидзе.

Адрес музея — улица Гии Чантурия №8. Желающие присутствовать должны пройти предварительную регистрацию по телефону 599 700 632 или написать на электронный адрес info@dan.org.ge

Отметиться на фейсбуке можно здесь.

Цель фестиваля — рассказать о традициях, музыке и танцах цыган.

14 сентября запланирован семинар на тему «Цыгане, традиции, культуры, обряды». А 15 сентября состоится конференция под названием «Цыгане в современном обществе».

В финале публику ждет программа цыганских романсов и танцев.

Фестиваль проводится организацией «Разоружение и ненасилие» при финансовой поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

Новости-Грузия





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Криптокомпании США создали блокчейн-ассоциацию
Количество полетов в воздушном пространстве Грузии возросло на 9%
Грузинское вино привело в восторг американских импортеров
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
Вернувшийся из Сирии абхазский погиб «премьер» в ДТП в Абхазии
Премьер Грузии оценил ситуацию на оккупированных территориях как гуманитарную катастрофу
Пианист Давид Аладашвили провел концерт классической музыки на Ингурском мосту
США включили Сирию в список стран, в отношении которых вводятся ограничения за признание оккупированных регионов Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии посетит Армению с официальным визитом
Евкурова в третий раз избрали главой Ингушетии
Ильхам Алиев пригласил президента Хорватии в Азербайджан
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна