20 женщин пройдут профессиональную переподготовку для работы на круизных лайнерах

13.09.2018 20:05 По инициативе женской организации ООН, по всей Грузии будут отобраны 20 женщин, которые пройдут профессиональную переподготовку для работы на круизных лайнерах.



Соответственный меморандум взаимопонимания будет оформлен 13 сентября на Международном морском форуме Грузии в Батуми.



В рамках меморандума следующие два года будут осуществлены разные инициативы для популяризации морских профессий среди женщин, и повышения их занятости в этой индустрии. В частности, будет создан фонд имени четырех женщин-морячек, который профинансирует учебу 4 девушек морского факультета в Государственной морской академии Батуми.



Параллельно, с целью лучше ознакомится с возможностями карьеры в морской индустрии, для девочек 10 и 11 классов будут проводиться публичные лекции, что будет содействовать их заинтересованности морскими профессиями. Кроме того, женская организация ООН поможет соответственным правительственным ведомствам и компаниям в интегрировании гендерных вопросов в морской индустрии.



В морской индустрии по всему миру доминируют мужчины. По информации Международной федерации работников транспорта, женщины в этой отрасли составляют всего лишь 2% рабочей силы, но международный интерес в отношении роли женщин в этой сфере увеличивается.



Инициатива является одной из частей проекта "Совместное усилие для экономического усиления женщин в Грузии", которая осуществляется по финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии.

















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