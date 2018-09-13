В Тбилиси пройдет Фестиваль горных фильмов

13.09.2018 20:10 29 сентября в Тбилиси состоится Фестиваль горных фильмов. У пришедших на фестиваль гостей будет возможность увидеть удивительные экспедиции и приключения далеких путешествий, увиденные глазами путешественников, авторов, фотографов, и режиссеров со всех уголков мира.



На фестивале также разыграют подарки, и у посетителей будет возможность встретиться с разными известными скалолазами и спортсменами.



Всемирный тур 2017-2018 года проведут в 40 странах, более чем на 550 локациях. Организация "Транскавказская тропа Banff" впервые привезла на Кавказ Фестиваль горных фильмов.



Фестиваль состоится в открытом зале Backstage/33а на территории Парка Ваке.



Поступления из фестиваля полностью пойдут на проект "Транскавказская тропа", в рамках которого строится длинная (>3000 км) тропа вдоль Кавказа, связывающая три страны (Грузию, Армению, и Азербайджан).

















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