Георгий Лория больше не является игроком российского футбольного клуба

13.09.2018 21:15 Основной голкипер сборной Грузии по футболу Георгий Лория, который с 12 сентября больше не является игроком "Крыльев Советов", попрощался с болельщиками самарской команды через сайт клуба.



"Очень жаль, что приходится расставаться с клубом в таком режиме. Я бы хотел сказать большое спасибо всем самарским болельщикам, команде и, конечно, клубу "Крылья Советов". Я отыграл здесь два года и хотел продолжить играть в Самаре, но так получилось… Я очень привык к "Крыльям" и хорошо себя здесь чувствовал – в самом клубе и в городе. У меня хорошие отношения с самарскими болельщиками. Хочу пожелать им и клубу удачи. Чтобы все поставленные задачи были выполнены и клуб был как можно выше в турнирной таблице. Еще раз спасибо клубу, команде и всем, кто болеет за "Крылья", — говорится в заявлении Лория.



Руководство "Крыльев" приняло решение отзаявить 32-летнего грузинского вратаря, который выступал за команду с 2015 года, а минувший сезон провел на правах аренды за махачкалинский "Анжи".



Георгий Лория вернулся в "Крылья Советов" из "Анжи" после того, как клуб из Самары, по итогам прошлого сезона, вернулся в российскую премьер-лигу. Однако за шесть туров нынешнего чемпионата России вратарь сборной Грузии не сыграл в составе "Крыльев" ни одной минуты.



Информации о том, где Лория продолжит свою карьеру, пока нет.

















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