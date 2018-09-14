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Грузия победила Израиль в драматическом матче - 80-85
14.09.2018 11:20
Сборная Грузии по баскетболу победила в гостях команду Израиля в драматическом поединке со счетом — 80-85.
Встреча проходила в рамках второго этапа квалификации на Чемпионат мира по баскетболу.
Самым результативным среди грузин стал с 22 очками Торнике Шенгелия. Прекрасный матч провел Гога Битадзе, который был бесспорно лучшим игроком встречи. На его счету 13 очков, 9 перехватов и 4 блок-шота.
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