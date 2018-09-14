Журналисты ТВ Иберия просят власти дать им возможность продолждить деятельность

14.09.2018 11:50 Журналисты телекомпании "Иберия" распространили заявление. Они призывают премьера и правительство прийти к договоренности с "Омега группой", и дать телекомпании возможность продолжить деятельность.



"В телекомпании "Иберия" сложилось тяжелейшее положение. Причиной того является кризис, созданный в последние дни в телекомпании. Журналистам не удается выполнять возложенную на нас профессиональную обязанность в спокойной обстановке. У телевидения перекрыт главный источник финансирования. Реально существует угроза закрытия канала. Мы считаем, что давление на "Омега группу" осуществляется как раз таки с целью закрытия телекомпании "Иберия". У нас есть профессиональная ответственность перед нашими зрителями и страной, надлежаще, объективно, и сбалансировано освещать предвыборную кампанию всех избирательных субъектов. Вместо того чтобы исполнять свои прямые обязательства, информировать зрителей в связи с текущими в стране процессами, мы перешли на режим обороны. Нам приходится защищать свои права уличными акциями, встречами, и освещением искусственно созданных властью событий, направленных на закрытие канала.



Мы обращаемся ко всем соответственным ведомствами, премьер-министру, правительству, предусмотреть все вышеизложенные обстоятельства, открыть путь "Омега группе", и прийти к договоренности для урегулирования существующих проблем, чтобы дать каналу возможность продолжить работу. Обращаемся к неправительственному сектору, дипломатическому корпусу, международным организациям, использовать все имеющиеся у них рычаги, чтобы телевидение продолжило работу. В случае закрытия телевидения мы возлагаем ответственность на власть страны"- сказано в заявлении.



Напомним, что власти арестовали счета компании "Омега групп" за неуплату налогов. Общий объем задолженности достиг 51 млн лари. ТВ "Иберия" является собственностью группы, и она же ее и финансирует. Из-за ареста счетов финансовые проблемы возникли у телекомпании.

















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