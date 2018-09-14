Естественный прирост населения за полгода в Грузии составил всего лишь 709 человек

14.09.2018 12:55 По информации Грузстат, в Грузии в январе-июне 2018 года численность живорожденных составила 24 312 ребенка. За тот же период в стране скончались 23 603 человека. В первой половине 2018 года естественный прирост (разница между родившимися живыми и скончавшимися) определился на 709 человек.



Положительный показатель естественного роста фиксируется в трех регионах страны: в Тбилиси (2 109), Аджарии (1 041), и Квемо Картли (674).



В 2016 году зарегистрировано 10 373 бракосочетания, и 5 075 разводов. Таблица, предложенная ниже, отражает основные демографические показатели за январь-июнь 2018 года:



Окончательные результаты 2018 года будут доступны в конце марта 2019 года.

















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