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Противостояние в Гори: Население требует полноценного расследования дела смерти 18 летнего мальчика
14.09.2018 14:08
Население села Хелтубани Горийского муниципалитета проводит акцию протеста. Участники акции требуют полноценного расследования смерти 18-летнего Торнике Меребашвили, и наказания убийцы.
Население попыталось перекрыть в знак протеста центральную магистраль, что переросло в словесное противостояние и перепалку с правоохранителями. На месте мобилизованы десятки полицейских.
Напомним, 6 июля Торнике Меребашвили нашли умершим на участке Хелтубани дороги Гори-Меджврисхеви. По заявлению отца покойного, Мераба Меребашвили, его сына убили. По его же словам, до смерти Торнике Меребашвили позвонил двоюродному брату и сказал, что он ранен, и нуждается в помощи. Отец скончавшегося обвиняет Министерство внутренних дел в том, что следствие ведут в неправильном направлении.
По информации Министерства внутренних дел, ведется следствие по статье 117 и статье 276 УК Грузии, что подразумевает преднамеренное тяжелое повреждение здоровья, и нарушение правил безопасности транспорта, что привело к смерти человека.
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