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За шесть месяцев в Грузии зарегистрировано 10 373 брака и 5 075 разводов
14.09.2018 14:38
За шесть месяцев текущего года в Грузии зарегистрировано 10 373 бракосочетания и 5 075 случаев развода.
По информации Национальной службы статистки, самый высокий показатель браков и разводов зафиксирован в Тбилиси.
В частности в январе-июне в столице зафиксировано 2 930 случаев брака, и 1912 развода.
В регионах первое место по показателю бракосочетания занимает Имерети (1 574), второе место Квемо Картли (1 220), а на третьем Аджария (1 142).
Что касается показателя разводов, в Имерети зафиксировано 817 разводов, в Квемо Картли - 506, в Самегрело-Земо Сванети - 422.
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