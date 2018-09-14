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За шесть месяцев в Грузии зарегистрировано 10 373 брака и 5 075 разводов


14.09.2018   14:38
За шесть месяцев текущего года в Грузии зарегистрировано 10 373 бракосочетания и 5 075 случаев развода.

По информации Национальной службы статистки, самый высокий показатель браков и разводов зафиксирован в Тбилиси.

В частности в январе-июне в столице зафиксировано 2 930 случаев брака, и 1912 развода.

В регионах первое место по показателю бракосочетания занимает Имерети (1 574), второе место Квемо Картли (1 220), а на третьем Аджария (1 142).

Что касается показателя разводов, в Имерети зафиксировано 817 разводов, в Квемо Картли - 506, в Самегрело-Земо Сванети - 422.







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