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Пассажиров брюссельского метро знакомят с грузинской поэзией


14.09.2018   17:28
Пассажиров метрополитена бельгийской столицы знакомят с современной грузинской поэзией. В вагонах метро Брюсселя недавно появились плакаты со стихотворением грузинской поэтессы Майи Саришвили.

Баннеры размещены на уровне глаз пассажиров – над поручнями. Именно эти места администрации метрополитенов обычно сдают под рекламу. Кроме грузинского варианта, стих также можно прочитать на английском, голландском и французском языках.

Произведение грузинского автора выставили в бельгийском метро в рамках IX Международного поэтического фестиваля Transpoesie. Цель фестиваля – собрать современную поэзию стран Европы и познакомить с ее образцами как можно больше людей внутри общественного транспорта Брюсселя.

Фестиваль Transpoesie основан Европейским союзом национальных институтов культуры. На его площадке авторы со всего мира, наряду с оригиналом, представляют поэзию в переводе на три языка: английский, голландский и французский.

В этом году фестиваль Transpoesie символически стартует 26 сентября, в Европейский день языков. В числе стран-участников оказалась и Грузия.

Кроме поэзии Майи Саришвили, в Брюссельском фестивале принимает участие поэт Шота Иаташвили со стихотворениями «Я запутался в твоих волосах» и «Официанту кафе сада Вере».






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