Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили присоединились к акции протеста в Гори

14.09.2018 18:57 Отец убитого в декабре прошлого года в центре Тбилиси подростка Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили, отец получившего смертельное ранение во время полицейской спецоперации в Панкисском ущелье 19-летнего юноши, присоединились к акции протеста перед мэрией Гори, которую проводят родные погибшего 9 июля жителя села Хелтубани Торнике Меребашвили.



Семья погибшего утверждает, что 18-летний юноша был убит, а полиция покрывает реального убийцу. По словам отца погибшего Мераба Меребашвили, уголовное дело заведено по факту гибели в результате дорожно-транспортного происшествия, в то время как у его сына наблюдается травма головы от удара тупым предметом.



До того, как выйти на митинг в центре Гори, Мераб Меребашвили и его сторонники на 20 минут перекрыли центральную автомагистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе у села Хелтубани, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Между участниками акции и полицейскими, которые пытались разблокировать проезжую часть, произошло столкновение. Позже Мераб Меребашвили решил провести митинг протеста в Гори и потребовал, чтобы министр внутренних дел и главный прокурор прибыли на место. У здания городской мэрии мобилизованы дополнительные силы полиции.















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