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В Грузии создается Агентство контроля конопли
15.09.2018 13:25
В Грузии создается Агентство контроля конопли, — соотвествующее нововведение предусматривает законопроект «О контроле конопли» в Грузии.
Согласно проекту, Агентство контроля конопли будет юридическим лицом публичного права в управлении Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Как отмечается в законопроекте, цель агентства — регулирование и контроль деятельности, связанной с легальным оборотом растения конопли.
Задачи агентства:
а) обеспечение государственного контроля за легальным оборотом растения конопли;
б) осуществление лицензионной и регистрационной деятельности, связанной с легальным оборотом растения конопли;
в) обеспечение вместе с компетентными органами, в соответствии с законодательством Грузии, превенции правонарушений, связанных с оборотом растения конопли, их выявлением и реагирования на них;
г) участие в образовательных программах и превенционных мероприятиях в целях предотвращения распространения наркомании;
Парламентский контроль агентства будет осуществлять парламент Грузии.
Как написано в законопроекте, с целью инициативы начала медицинского\предпринимательского бизнеса выращивания и производства конопли, а также регулирования данной деятельности, из госбюджета будет потрачено 500 тысяч лари на создание специального агентства.
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