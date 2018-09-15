Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии создается Агентство контроля конопли


15.09.2018   13:25
В Грузии создается Агентство контроля конопли, — соотвествующее нововведение предусматривает законопроект «О контроле конопли» в Грузии.

Согласно проекту, Агентство контроля конопли будет юридическим лицом публичного права в управлении Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.

Как отмечается в законопроекте, цель агентства — регулирование и контроль деятельности, связанной с легальным оборотом растения конопли.

Задачи агентства:

а) обеспечение государственного контроля за легальным оборотом растения конопли;

б) осуществление лицензионной и регистрационной деятельности, связанной с легальным оборотом растения конопли;

в) обеспечение вместе с компетентными органами, в соответствии с законодательством Грузии, превенции правонарушений, связанных с оборотом растения конопли, их выявлением и реагирования на них;

г) участие в образовательных программах и превенционных мероприятиях в целях предотвращения распространения наркомании;

Парламентский контроль агентства будет осуществлять парламент Грузии.

Как написано в законопроекте, с целью инициативы начала медицинского\предпринимательского бизнеса выращивания и производства конопли, а также регулирования данной деятельности, из госбюджета будет потрачено 500 тысяч лари на создание специального агентства.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стоимость лицензии на выращивание и оборот конопли составит 25 000 лари
АБР поможет Грузии изучить возможности проекта Анаклия
Министерство финансов обнародовало проект Таможенного кодекса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения продолжает переговоры с Грузией, продлившей запрет на импорт зерновых по суше
Столтенберг: Грузия важна для НАТО, а НАТО для Грузии
Пашинян: В Армении идет процесс расширения сети супермаркетов Carrefour
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна