В Грузии создается Агентство контроля конопли

15.09.2018 13:25 В Грузии создается Агентство контроля конопли, — соотвествующее нововведение предусматривает законопроект «О контроле конопли» в Грузии.



Согласно проекту, Агентство контроля конопли будет юридическим лицом публичного права в управлении Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



Как отмечается в законопроекте, цель агентства — регулирование и контроль деятельности, связанной с легальным оборотом растения конопли.



Задачи агентства:



а) обеспечение государственного контроля за легальным оборотом растения конопли;



б) осуществление лицензионной и регистрационной деятельности, связанной с легальным оборотом растения конопли;



в) обеспечение вместе с компетентными органами, в соответствии с законодательством Грузии, превенции правонарушений, связанных с оборотом растения конопли, их выявлением и реагирования на них;



г) участие в образовательных программах и превенционных мероприятиях в целях предотвращения распространения наркомании;



Парламентский контроль агентства будет осуществлять парламент Грузии.



Как написано в законопроекте, с целью инициативы начала медицинского\предпринимательского бизнеса выращивания и производства конопли, а также регулирования данной деятельности, из госбюджета будет потрачено 500 тысяч лари на создание специального агентства.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

