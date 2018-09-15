Михаил Барышников удостоен звания «Почетный тбилисец»

15.09.2018 14:05 Всемирно известному танцовщику, балетмейстеру и актеру Михаилу Барышникову вручили грамоту «Почетного тбилисца» и символические ключи от столицы.



Михаил Барышников приехал в Грузию для участия в международном театральном фестивале. Фестиваль открылся на сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Котэ Марджанишвили моноспектаклем «Бродский/Барышников».



На мероприятии присутствовала заместитель мэра столицы Софио Хунцария. По её словам, Михаил Барышников является «катализатором распада Советского Союза» и символом свободы.



«Спектакль состоялся в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля. Приехал Михаил Барышников, который является легендарным человеком и одним из самых больших артистов. Он был катализатором распада Советского Союза, фактически, символом свободы и остается таким же до сих пор. Теперь из постсоветских стран он выбрал именно Грузию и Тбилиси, за что мы очень благодарны. За этот важный шаг от имени мэрии его отметили званием почетного жителя Тбилиси и передали ключ от Тбилиси», — заявила Софио Хунцария после окончания представления.



По информации мэрии столицы, Тбилиси в десятый раз принимает международный театральный фестиваль. Фестиваль является одним из главных культурных событий не только для Грузии, но и лидером среди культурных мероприятий для стран Кавказа и Восточной Европы.



Тбилисский международный театральный фестиваль завершится 30 сентября.















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