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Михаилу Барышникову вручили грамоту «Почетного тбилисца» и символические ключи от столицы


15.09.2018   14:31
Всемирно известному танцовщику, балетмейстеру и актеру Михаилу Барышникову вручили грамоту «Почетного тбилисца» и символические ключи от столицы.

Михаил Барышников приехал в Грузию для участия в международном театральном фестивале. Фестиваль открылся на сцене Тбилисского государственного драматического театра имени Котэ Марджанишвили моноспектаклем «Бродский/Барышников».

На мероприятии присутствовала заместитель мэра столицы Софио Хунцария. По её словам, Михаил Барышников является «катализатором распада Советского Союза» и символом свободы.

«Спектакль состоялся в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля. Приехал Михаил Барышников, который является легендарным человеком и одним из самых больших артистов. Он был катализатором распада Советского Союза, фактически, символом свободы и остается таким же до сих пор. Теперь из постсоветских стран он выбрал именно Грузию и Тбилиси, за что мы очень благодарны. За этот важный шаг от имени мэрии его отметили званием почетного жителя Тбилиси и передали ключ от Тбилиси», — заявила Софио Хунцария после окончания представления.

По информации мэрии столицы, Тбилиси в десятый раз принимает международный театральный фестиваль. Фестиваль является одним из главных культурных событий не только для Грузии, но и лидером среди культурных мероприятий для стран Кавказа и Восточной Европы.

Тбилисский международный театральный фестиваль завершится 30 сентября.






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