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Заза Саралидзе доставлен в клинику Ингороква
15.09.2018 18:43
Бригада скорой медицинской помощи перевезла отца убитого на улице Хорава подростка Давида Заралидзе Зазу Саралидзе в клинику Ингороква.
Саралидзе стало плохо около часа назад перед зданием парламента в Тбилиси, и ему понадобилась помощь врачей. После оказания первичной помощи на месте, потребовалась доставка Саралидзе в больницу.
Заза Саралидзе голодает шестой день. Он болен диабетом.
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