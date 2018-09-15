Заза Саралидзе доставлен в клинику Ингороква

15.09.2018 18:43 Бригада скорой медицинской помощи перевезла отца убитого на улице Хорава подростка Давида Заралидзе Зазу Саралидзе в клинику Ингороква.



Саралидзе стало плохо около часа назад перед зданием парламента в Тбилиси, и ему понадобилась помощь врачей. После оказания первичной помощи на месте, потребовалась доставка Саралидзе в больницу.



Заза Саралидзе голодает шестой день. Он болен диабетом.

















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