16-22 сентября в Кутаиси пройдет первый международный оперный фестиваль

15.09.2018 20:54 16-22 сентября в Кутаисском профессиональном государственном театре оперы и балета им. Мелитона Баланчивадзе пройдет первый Кутаисский международный оперный фестиваль.



В Союзе композиторов Грузии сообщают, что фестиваль является совместным проектом Кутаисского профессионального государственного театра оперы и балета им. М. Баланчивадзе и международного фонда «Таланты мира», который возглавляет работающий за рубежом грузинский певец Давид Гвинианидзе.



Поддержку фестивалю оказывают мэрия Кутаисского муниципалитета и ННЮЛ Кутаисское объединение культурных учреждений.



«Творческими гостями фестиваля будут международно признанные иностранные и грузинские исполнители - Тамар Ивери, Рауль Мело, Мария Пахарь, Лариса Андреева, Александр Киреев, Константин Сучков, Сулхан Гвелесиани, Марика Мачитидзе, Ираклий Мурджикнели, Георгий Цинцадзе и Акакий Иоселиани.

Певцы примут участие в «Паяцах» Руджеро Леонкавалло, «Травиате» Джузеппе Верди, «Сельской чести» Пьетро Масканьи, вечере камерной музыки и торжественном гала-концерте фестиваля. Солист же нью-йоркской «Метрополитен-оперы» Рауль Мело проведет мастер-класс для молодых музыкантов. Базовым коллективом первого Кутаисского международного оперного фестиваля является Кутаисский оперный театр – солисты, команда, оркестр, хореографическая труппа. Главный дирижер фестиваля Реваз Джавахишвили, главный режиссер – Майя Гачечиладзе», - говорится в информации.















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