Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Патриархия не поддерживает принятие законопроекта о выращивании марихуаны


16.09.2018   11:17
Позиция патриарха именно такова, что этот законопроект не может быть принят. Об этом патриарх скажет в своей проповеди в воскресенье, - об этом сообщил журналистам отец Шалва Кекелидзе.

По его словам, в воскресенье прихожане собираются в соборе Пресвятой Троицы, где патриарх отслужит молебен и «после этого все будет анонсировано».

«Когда это решение принял Конституционный суд, патриарх заявил, что это большое зло и вражда со страной. Представьте, не было никаких регуляций, так приняли это решение. То есть, сначала приняли закон, а потом начинают говорить, какие регуляции принять. Это ведь тяжелая ситуация», - заявил отец Шалва.

По его словам, 90% населения не хотят принятия этого законопроекта. «Часть тбилисского духовенства собралась в соборе Троицы.
Прихожане говорят с нами о позиции в связи с культивацией марихуаны и встанем ли мы рядом? Мы объявляем о поддержке населению, 90% населения не хочет принятия этого закона. Они не хотят, чтобы в нашей стране происходила культивация марихуаны, не имеет значения, будет ли это в медицинских целях или для того, чтобы в нашу страну поступили доходы. Нам такие доходы не нужны. Что касается декриминализации, церковь не говорит, что из-за марихуаны людей нужно задерживать. Из-за этого арестовывать и сажать людей в тюрьму нельзя. Государство должно сделать все для того, чтобы создать реабилитационные центры», - заявил отец Шалва.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стоимость лицензии на выращивание и оборот конопли составит 25 000 лари
АБР поможет Грузии изучить возможности проекта Анаклия
Министерство финансов обнародовало проект Таможенного кодекса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян рассказал аккредитованным в Грузии послам о реформах и "бархатной" революции
Пашинян: Роберт Кочарян и Серж Саргсян являются политическими трупами
Армения продолжает переговоры с Грузией, продлившей запрет на импорт зерновых по суше
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна