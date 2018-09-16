Патриархия не поддерживает принятие законопроекта о выращивании марихуаны

16.09.2018 11:17 Позиция патриарха именно такова, что этот законопроект не может быть принят. Об этом патриарх скажет в своей проповеди в воскресенье, - об этом сообщил журналистам отец Шалва Кекелидзе.



По его словам, в воскресенье прихожане собираются в соборе Пресвятой Троицы, где патриарх отслужит молебен и «после этого все будет анонсировано».



«Когда это решение принял Конституционный суд, патриарх заявил, что это большое зло и вражда со страной. Представьте, не было никаких регуляций, так приняли это решение. То есть, сначала приняли закон, а потом начинают говорить, какие регуляции принять. Это ведь тяжелая ситуация», - заявил отец Шалва.



По его словам, 90% населения не хотят принятия этого законопроекта. «Часть тбилисского духовенства собралась в соборе Троицы.

Прихожане говорят с нами о позиции в связи с культивацией марихуаны и встанем ли мы рядом? Мы объявляем о поддержке населению, 90% населения не хочет принятия этого закона. Они не хотят, чтобы в нашей стране происходила культивация марихуаны, не имеет значения, будет ли это в медицинских целях или для того, чтобы в нашу страну поступили доходы. Нам такие доходы не нужны. Что касается декриминализации, церковь не говорит, что из-за марихуаны людей нужно задерживать. Из-за этого арестовывать и сажать людей в тюрьму нельзя. Государство должно сделать все для того, чтобы создать реабилитационные центры», - заявил отец Шалва.















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