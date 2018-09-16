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Сборная Грузии по баскетболу сегодня сыграет с Грецией
16.09.2018 14:43
Сборная Грузии по баскетболу сегодня встретится с Грецией. Игра состоится во Дворце спорта в Тбилиси.
Второй квалификационный этап Чемпионата мира 2019 года подопечные Илиаса Зуроса начали победой в Тель-Авиве – победой над Израилем (85:80) и опередили ее в турнирной таблице.
Во втором туре сборная Грузии будет противостоять сильной команде Греции.
Первый канал будет вести прямую телетрансляцию матча с 19:00.
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