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«Зачем нам такая экономика, если мы потеряем наших детей» - Илия Второй о законе о культивации конопли


16.09.2018   14:44
«Я считаю, правительство должно взять на себя ответственность и контролировать положение», — об этом Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй заявил на воскресной проповеди в связи с законопроектом о марихуане.

«Я считаю, правительство должно взять на себя ответственность и контролировать положение. Эта отрасль не должна переходить в частный сектор. Если она перейдет в частный сектор, мы не сможем ее контролировать.

Сейчас стоит вопрос, чтобы было разработано законодательство. В том законодательстве должно говориться, что правительство отвечает за этот процесс.

Мы должны помнить, что это опасно. Опасно потому, что наркоманы из других стран приедут в Грузию и будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в Грузии. Поэтому, хочу попросить власти, смотреть на этот вопрос с большой ответственностью. Нельзя смотреть только на экономику, что у страны будет доход. Зачем нам такая экономика, если мы потеряем своих детей», — заявил Илия Второй.






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