Представители духовенства устроят шествие до собора Троицы в связи с законопроектом о марихуане

16.09.2018 14:46 16 сентября представители духовенства устроят шествие до Кафедрального собора Троицы в связи с законопроектом о марихуане, — об этом заявил отец Шалва Кекелия у сакребуло Тбилиси.



«У его святейшества просьба, чтобы завтра паства, все мы, собрались в Кафедральном соборе троицы. Чтобы духовенство, которое проведет службу в своих церквях, затем поднялись шествием в Кафедральный собор Троицы.

Будет хорошо, если часть населения будет присутствовать на богослужении у Патриарха в Кафедральном соборе Троицы. Литургия начнется утром в 10:00, а паства соберется в 13:00», — заявил отец Шалва Кекелия.



Представители духовенства отслужили молебен возле сакребуло Тбилиси, после чего сделали заявления и отметили, что население Грузии не допустит легальную культивацию марихуаны.















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