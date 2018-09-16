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Представители духовенства устроят шествие до собора Троицы в связи с законопроектом о марихуане


16.09.2018   14:46
16 сентября представители духовенства устроят шествие до Кафедрального собора Троицы в связи с законопроектом о марихуане, — об этом заявил отец Шалва Кекелия у сакребуло Тбилиси.

«У его святейшества просьба, чтобы завтра паства, все мы, собрались в Кафедральном соборе троицы. Чтобы духовенство, которое проведет службу в своих церквях, затем поднялись шествием в Кафедральный собор Троицы.
Будет хорошо, если часть населения будет присутствовать на богослужении у Патриарха в Кафедральном соборе Троицы. Литургия начнется утром в 10:00, а паства соберется в 13:00», — заявил отец Шалва Кекелия.

Представители духовенства отслужили молебен возле сакребуло Тбилиси, после чего сделали заявления и отметили, что население Грузии не допустит легальную культивацию марихуаны.






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