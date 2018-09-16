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В Батуми у 50-летней женщины и 60-летнего мужчины родился первенец
16.09.2018 17:21
Первый ребенок родился у 50-летней женщины и 60-летнего мужчины в роддоме города Батуми. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Имеди».
Новорожденную девочку назвали Анастасией. Маму ребенка зовут Зина Джолохадзе. Пара ждала ребенка четыре года.
Девочка родилась здоровой с помощью кесарева сечения. Новорожденная весит 2,7 килограмм, рост – 47 сантиметров.
Новость с фотографией родителей распространила в социальной сети гинеколог клиники «Медина» Индира Болквадзе.
«Наши самые счастливые, энергичные и полные энтузиазмом родители, которые долго ждали Анастасию. Налицо результат большого чуда и самоотверженного труда многих добрых людей. Дай бог счастья вашей маленькой семье», — пишет врач.
Новости-Грузия
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