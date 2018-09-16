Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Батуми у 50-летней женщины и 60-летнего мужчины родился первенец


16.09.2018   17:21
Первый ребенок родился у 50-летней женщины и 60-летнего мужчины в роддоме города Батуми. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Имеди».

Новорожденную девочку назвали Анастасией. Маму ребенка зовут Зина Джолохадзе. Пара ждала ребенка четыре года.

Девочка родилась здоровой с помощью кесарева сечения. Новорожденная весит 2,7 килограмм, рост – 47 сантиметров.

Новость с фотографией родителей распространила в социальной сети гинеколог клиники «Медина» Индира Болквадзе.

«Наши самые счастливые, энергичные и полные энтузиазмом родители, которые долго ждали Анастасию. Налицо результат большого чуда и самоотверженного труда многих добрых людей. Дай бог счастья вашей маленькой семье», — пишет врач.

Новости-Грузия





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Стоимость лицензии на выращивание и оборот конопли составит 25 000 лари
АБР поможет Грузии изучить возможности проекта Анаклия
Министерство финансов обнародовало проект Таможенного кодекса
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Абхазскую милицию вернули в прошлый век
В начале 2019 года у административной границы Абхазии откроется авторынок
50 человек только из одного села Гальского района уехали на заработки в Польшу
Евросоюз осудил ситуацию с правами человека на оккупированных территориях Грузии
В Сухуми ограбили отделение Сбербанка (+видео)
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Пашинян рассказал аккредитованным в Грузии послам о реформах и "бархатной" революции
Пашинян: Роберт Кочарян и Серж Саргсян являются политическими трупами
Армения продолжает переговоры с Грузией, продлившей запрет на импорт зерновых по суше
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна