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В школах Грузии начался новый учебный год


17.09.2018   10:58
В школах Грузии начался новый учебный год, а в детсадах – воспитательный процесс. По всей стране в первый класс публичных школ зарегистрированы 50 232 учащихся, а в первый класс частных школ – 5 892 учащихся. Всем учащимся публичных школ будет роздан ноутбук.

Вместе с тем, из-за реабилитационных работ, начало 2018-2019 учебного года на одну неделею отложено в 5-ти частных и 4-публичных школах.

С сентября 2017 года по сегодняшний день осуществлена реабилитация 152 школ. Строится 27 новых школ, из которых 23 войдут в эксплуатацию в 2018-2019 учебном году.

Что касается детсадов, только в Тбилиси воспитательный процесс возобновился в 180 детских садах.






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