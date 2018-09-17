В школах Грузии начался новый учебный год

17.09.2018 10:58 В школах Грузии начался новый учебный год, а в детсадах – воспитательный процесс. По всей стране в первый класс публичных школ зарегистрированы 50 232 учащихся, а в первый класс частных школ – 5 892 учащихся. Всем учащимся публичных школ будет роздан ноутбук.



Вместе с тем, из-за реабилитационных работ, начало 2018-2019 учебного года на одну неделею отложено в 5-ти частных и 4-публичных школах.



С сентября 2017 года по сегодняшний день осуществлена реабилитация 152 школ. Строится 27 новых школ, из которых 23 войдут в эксплуатацию в 2018-2019 учебном году.



Что касается детсадов, только в Тбилиси воспитательный процесс возобновился в 180 детских садах.















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