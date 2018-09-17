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В Грузии начинается широкомасштабное исследование, которое оценит положение семей, детей и женщин


17.09.2018   13:11
В Грузии начинается многоиндикаторное кластерное исследование, которое продлится три месяца. В результате будут собранны данные о положении семей, детей и женщин по всей стране. Кроме того, исследование проверит качество воды и изучит содержание свинца в крови детей.

Исследование проведет Национальная служба статистики при технической и финансовой поддержке Детского фонда ООН и Национального центра по контролю заболеваний.

Будут собраны данные об образовании, здравоохранении, развитии детей и заботе о них, воспитании, ранних браках, потребления энергии, охране окружающей среды и инфраструктуры, а также положении детей с ограниченными возможностями, беженцев и национальных меньшинств.

Полевые работы начнутся 20 сентября и продляться до 20 декабря. Результаты исследования обнародуют весной 2019 года.






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