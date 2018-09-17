Гванцеладзе: Переполненные детские сады - наша Ахиллесова пята

17.09.2018 13:12 «Переполненные детские сады — наша Ахиллесова пята», — заявил руководитель Агентсва детских садов Кахабер Гванцеладзе.



По его словам, в течение следующих двух лет планируется построить 31 новый детский сад, которые практически удовлетворят всем требованиям населения.



«В первую очередь, хочу поздравить всех воспитанников и наших сотрудников с началом нового учебного года. Что касается нововведений, в этом году в Тбилис добавились 11 новых зданий, 9 новых детских садов и до 3000 новых мест для воспитанников.



Важно, что в течение следующих двух лет мы планируем строительство 31 новых детских садов, которые практически удовлетворят всем требованиям населения.



Согласно регистрации, в этом году мы приняли 19 тыс. детей. В сумме у нас 61 тыс. воспитанников в садах. Их перегруженность — наша Ахиллесова пята, однако строительство новых заведений направлена на решение данной проблемы», — заявил Кахабер Гванцеладзе.















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