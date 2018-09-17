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В Грузии детей проверят на наличие свинца в крови


17.09.2018   14:40
С 20 сентября до 20 декабря включительно в Грузии детей в возрасте с двух до семи лет будут проверять на наличие свинца в крови. Об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявила руководитель программ здравоохранения Детского фонда ООН Тако Угулава.

Исследование проведет Национальная служба статистики при технической и финансовой поддержке Детского фонда ООН и Национального центра по контролю заболеваний.

Эксперты ООН по принципу случайного подбора посетят 14 тысяч семей по всей стране и соберут данные о положении семей, детей и женщин.

Во время исследования будут изучены такие факторы, как репродуктивное здоровье матери, здоровье ребенка, как часто и почему семья обращается к врачу, есть ли дома у ребенка игрушки, и так далее.

Также будут собраны данные об образовании, здравоохранении, развитии детей и заботе о них, воспитании, ранних браках, потребления энергии, охране окружающей среды и инфраструктуры, а также положении детей с ограниченными возможностями, беженцев и национальных меньшинств.

Помимо этого, планируется измерить рост и вес детей до пяти лет. Таким образом, эксперты хотят установить нет ли у них нутритивного дефицита (показатели, характеризующие количественное соотношение мышечной и жировой массы тела пациента – НГ.).

Результаты исследования будут опубликованы весной 2019 года.

В последнее время в Грузии активно обсуждают повышенное содержание свинца в организме населения, в том числе и детей. Общественность призывает власти Грузии принять меры для улучшения экологического положения в Тбилиси.






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