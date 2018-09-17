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В филиал ТБС банка бросили «коктейль Молотова»


17.09.2018   15:42
В филиале "ТБС банк" на ул. Горгасали неизвестный забросил "коктейль Молотова", в результате чего возник пожар.

По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал, полиция уже задержала обвиняемого.

"Вошел и крикнул, мол, "кто может, спасайтесь", бросил "коктейль Молотова", и устроил пожар. И клиенты, и операторы выбежали на улицу"- рассказывает очевидец.






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