В филиал ТБС банка бросили «коктейль Молотова»

17.09.2018 15:42 В филиале "ТБС банк" на ул. Горгасали неизвестный забросил "коктейль Молотова", в результате чего возник пожар.



По словам очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал, полиция уже задержала обвиняемого.



"Вошел и крикнул, мол, "кто может, спасайтесь", бросил "коктейль Молотова", и устроил пожар. И клиенты, и операторы выбежали на улицу"- рассказывает очевидец.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

