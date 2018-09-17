Митрополит Чкондидский Петр призвал население не голосовать за Саломе Зурабишвили

17.09.2018 22:04 Я уверен, что бог не допустит, чтобы грузинский народ сделал неправильный выбор, — заявил митрополит Чкондидский Петр, призвав не голосовать за кандидата в президенты Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта».



Влиятельный митрополит Петр Цаава, глава крупной Чкондидской епархии, член Священного Синода, заговорил о Саломе Зурабишвили во время воскресной проповеди. Священнослужитель назвал ее «нафранцуженной» и сравнил с католическими миссионерами и «пятой колонной».



«Очень интересное слово в грузинском лексиконе «დაფრანგული» (dapranguli можно перевести c грузинского как «нафранцуженный» — НГ). Знаете, откуда оно пошло? Когда в 18-19 веках сюда приезжали французские миссионеры, которые проповедовали католичество, обманывая население Грузии, что якобы обучают их философии. Население на западе Грузии, в Гурии и Самегрело, называло их мышление «французским» и «нафранцуженным», то есть неправильным, подлым.



Это слово существует и сейчас, и наша «нафранцуженная» госпожа своим «нафранцуженным» мышлением не принесет нам благополучия. Я уверен, что господь не допустит, чтобы население Грузии, грузинские избиратели и народ Грузии, сделали неправильный выбор. Мы слышим оценки, что оказывается, существующая в Абхазия и Цхинвали проблема является гангреной.



Это зло, ненависть и вражда по отношению к нашему государству. Хочу сказать, что Абхазия, Цхинвальский регион, Тао-Кларджети, Эрети и другие благословенные богом грузинские земли – это только открытые раны, незалеченные раны для грузинского народа, которые непременно исцелятся. А гангреной для Грузии является существование так называемой пятой колонны. Гангрена – это антигосударственные убеждения, гангрена — это вражда, идолопоклонство, поклонение деньгам, должности и почестям. От этого, конечно же, грузинский народ должен освободиться», — заявил митрополит Петр во время проповеди в Мартвильском соборе.



Кроме того, сегодня митрополит Петр дал интервью телекомпании «Рустави-2», в котором прокомментировал скандальное высказывание Саломе Зурабишвили о том, что власти Грузии в августе 2008 года «бомбило собственное население».

По словам митрополита, это заявление «озвучивает риторику Кремля и является целенаправленным злом».



Митрополит еще раз призвал избирателей не голосовать за Зурабишвили, напомнив, что граждане Франции не выбрали президентом «кандидатуру, которую поддерживал Кремль» (имеется в виду Марин Ле Пен, которая заняла второе место на президентских выборах во Франции в 2017 году, проиграв Эммануэлю Макрону во втором туре -НГ).



«Грузинский народ никогда не осуществлял завоевательных войн. Все битвы – было ли это большой победой, как Дидгори, Басиани и другие, или поражением — всегда все войны проходили на территории Грузии», — сказал митрополит Петр.



«Соответственно, очень большое зло говорить о том, что на территории Грузии войну начала Грузия. Это является либо незнанием истории страны и грузинской церкви, либо сознательным злом», — считает митрополит Чкондидский.



«Считаю и думаю, и хочу верить, что, как и в самой Франции французский народ отказал той госпоже, которая участвовала в президентских выборах и поддерживалась Кремлем, также и грузинский народ откажется от зла, задуманного против Грузии», — сказал митрополит Петр.



Следует отметить, что до последнего времени Саломе Зурабишвили являлась гражданкой Грузии и Франции, хотя это не помешало ей стать депутатом парламента Грузии. Для того, чтобы баллотироваться в президенты страны, Зурабишвили отказалась от гражданства Франции, как того требует закон.



Как уже сообщалось, сегодня Саломе Зурабишвили выступила с пояснениями своей позиции по поводу войны между Россией и Грузией в августе 2008 года.















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