В Грузии начинается масштабное исследование, которое оценит положение семей, детей и женщин

18.09.2018 11:43 В Грузии начинается многоиндикаторное кластерное исследование, которое продлится три месяца. В результате будут собраны данные о положении семей, детей и женщин по всей стране. Кроме того, исследование проверит качество воды и изучит содержание свинца в крови детей.



Исследование проведет Национальная служба статистики при технической и финансовой поддержке Детского фонда ООН и Национального центра по контролю заболеваний.



Будут собраны данные об образовании, здравоохранении, развитии детей и заботе о них, воспитании, ранних браках, потребления энергии, охране окружающей среды и инфраструктуры, а также положении детей с ограниченными возможностями, беженцев и национальных меньшинств.



Полевые работы начнутся 20 сентября и продлятся до 20 декабря. Результаты исследования обнародуют весной 2019 года.















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