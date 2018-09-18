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С 21 сентября в Тбилиси запустят ночные автобусы
18.09.2018 12:43
Мэрия Тбилиси с 21 сентября запускает пробный проект «Ночной автобус». Об этом на сегодняшнем заседании правительства столицы сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Проект разработан в рамках политики «ночной экономики», которая предусматривает активизацию сферы развлечений в столице.
«Нам интересно, как пройдет пилотный проект. Думаю, это будет очень удобно как для молодых людей, любителей ночной жизни, так и для туристов и тех, кто работает по ночам», — сказал Каладзе.
Автобус будет ездить каждую ночь пятницы и субботы, с 00:00 до 06:00 с интервалом один час от станции метро «Театр Ахметели» до «Варкетили».
Стоимость проезда на ночном автобусе составит, как обычно, 50 тетри. Перечень остановок ночного автобуса:
— Станция метро «Театр Ахметели»;
— Проспект Парнаваз Мепе (гипермаркет «Гудвиль»);
— Перекресток Левой Набережной и I перехода Георгия Саакадзе;
— Перекресток улиц Вахушти Багратиони и Рафаэля Агладзе;
— Стадион «Динамо Арена»;
— Проспект Давида Агмашенебели #106;
— Площадь Первой Республики;
— Улика Николоза Бараташвили, «Конка»;
— Площадь Европы;
— Улица Вахтанга Горгасали #7 – у серных бань;
— Площадь Додашвили;
— Станция метро «Исани»;
— Станция метро «Варкетили».
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