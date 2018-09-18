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С 21 сентября в Тбилиси запустят ночные автобусы


18.09.2018   12:43
Мэрия Тбилиси с 21 сентября запускает пробный проект «Ночной автобус». Об этом на сегодняшнем заседании правительства столицы сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Проект разработан в рамках политики «ночной экономики», которая предусматривает активизацию сферы развлечений в столице.

«Нам интересно, как пройдет пилотный проект. Думаю, это будет очень удобно как для молодых людей, любителей ночной жизни, так и для туристов и тех, кто работает по ночам», — сказал Каладзе.

Автобус будет ездить каждую ночь пятницы и субботы, с 00:00 до 06:00 с интервалом один час от станции метро «Театр Ахметели» до «Варкетили».
Стоимость проезда на ночном автобусе составит, как обычно, 50 тетри. Перечень остановок ночного автобуса:

— Станция метро «Театр Ахметели»;

— Проспект Парнаваз Мепе (гипермаркет «Гудвиль»);

— Перекресток Левой Набережной и I перехода Георгия Саакадзе;

— Перекресток улиц Вахушти Багратиони и Рафаэля Агладзе;

— Стадион «Динамо Арена»;

— Проспект Давида Агмашенебели #106;

— Площадь Первой Республики;

— Улика Николоза Бараташвили, «Конка»;

— Площадь Европы;

— Улица Вахтанга Горгасали #7 – у серных бань;

— Площадь Додашвили;

— Станция метро «Исани»;

— Станция метро «Варкетили».






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