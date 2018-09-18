С 21 сентября в Тбилиси запустят ночные автобусы

18.09.2018 12:43 Мэрия Тбилиси с 21 сентября запускает пробный проект «Ночной автобус». Об этом на сегодняшнем заседании правительства столицы сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



Проект разработан в рамках политики «ночной экономики», которая предусматривает активизацию сферы развлечений в столице.



«Нам интересно, как пройдет пилотный проект. Думаю, это будет очень удобно как для молодых людей, любителей ночной жизни, так и для туристов и тех, кто работает по ночам», — сказал Каладзе.



Автобус будет ездить каждую ночь пятницы и субботы, с 00:00 до 06:00 с интервалом один час от станции метро «Театр Ахметели» до «Варкетили».

Стоимость проезда на ночном автобусе составит, как обычно, 50 тетри. Перечень остановок ночного автобуса:



— Станция метро «Театр Ахметели»;



— Проспект Парнаваз Мепе (гипермаркет «Гудвиль»);



— Перекресток Левой Набережной и I перехода Георгия Саакадзе;



— Перекресток улиц Вахушти Багратиони и Рафаэля Агладзе;



— Стадион «Динамо Арена»;



— Проспект Давида Агмашенебели #106;



— Площадь Первой Республики;



— Улика Николоза Бараташвили, «Конка»;



— Площадь Европы;



— Улица Вахтанга Горгасали #7 – у серных бань;



— Площадь Додашвили;



— Станция метро «Исани»;



— Станция метро «Варкетили».















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