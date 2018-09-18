Согласно исследованию, для решения проблемы перегруженности судей, их количество должно увеличиться до 450-и

18.09.2018 14:17 Состоялась презентация исследования, проведенного с целью содействия эффективному функционированию судебной системы и правосудию «Необходимое количество судей в Грузии».



Согласно результатам исследования, нынешняя численность судей (310 судей) низка, с учетом существующих дел.



Для решения проблемы перегруженности судей по результатам исследования разработаны рекомендации, согласно которым, количество судей должно увеличиться до 410-450-и.



Организаторы-доноры, международные и местные эксперты для изучения вопроса использовали качественные и количественные методы анализа данных.



Активность поддерживается проектом Совета Европы «Поддержка судебной реформы в Грузии», проектом Евросоюза «EU4Justice» и программой USAID по поддержке верховенства закона Prolog.

















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