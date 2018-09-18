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Суд оставил экс-прокурора Мирзу Субелиани в заключении


18.09.2018   17:18
Суд оставил в заключении Мирзу Субелиани, задержанного по обвинению в несообщении об убийстве на улице Хорава. Вопрос пересмотра меры пресечения Субелиани суд обсудил сегодня.

По словам прокурора, существует опасность давления на свидетелей или того, что Субелиани скроется. Следом за прокурором позицию зафиксировал и сам обвиняемый.

«Общественный интерес настолько велик, что для меня это не популяризация самого себя. Просто моя позиция – я еще раз выражаю соболезнования Зазе Саралидзе. Так же я заявляю, что согласен с обвинением и хочу остаться в заключении, однако это не вытекает из того, что существует опасность, что я скроюсь. Мое пребывание здесь равнозначно смерти. Предпочитаю, чтобы меня похоронили, нежели тут сидеть», - заявил Субелиани.

Рассмотрение дела по существу состоится 1 октября, в 12:00.







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