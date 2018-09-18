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Режиссер Вахо Джаджанидзе запретил смотреть свой фильм избирателям Саломе Зурабишвили
18.09.2018 17:48
Грузинский режиссер Вахо Джаджанидзе впервые выложил cвой фильм “Исход” в американский видеохостинг Vimeo.
Представляя ссылку на фильм в фейсбуке, 31-летний режиссер отметил, что запрещает смотреть свой фильм тем, кто намерен голосовать на предстоящих президентских выборах за кандидатуру Саломе Зурабишвили.
“Две особенные просьбы от автора для тех, кто интересуется фильмом:
а) Не смотреть фильм в телефоне, прошу смотреть его в спокойной, тихой обстановке, с хорошим звуковым устройством или в наушниках
б) Тем, кто собирается отдать свой голос Саломе Зурабишвили, ни в коем случаем не смотреть мой фильм”, — написал режиссер на cвоей фейсбук-странице.
Короткометражный фильм “Исход” снят в городе Чиатура в 2015 году, при финансовой и технической поддержке Тбилисского государственного университета имени Руставели и Киношколы в Лодзи (Польша).
Картина повествует о почти опустевшем шахтерском городе. Его жители продолжают бессмысленное существование по инерции. Немолодые сестры — Татьяна и Лили, переживают напряженную ситуацию, так как одна из них собирается уехать из этого города, в котором почти остановилось время.
В фильме, оператором которого выступил Сандро Высокий, снялись актрисы Татьяна и Лили Бицадзе.
В 2015 году фильм Джаджанидзе стал обладателем Специального приза жюри на Тбилисском международном кинофестивале. Его показы проходили в рамках международных кинофестивалях в США и странах Европы.
Вахо Джаджанидзе – выпускник Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили и Тбилисского госуниверситета театра и кино имени Руставели.
В копилке лент короткого метра Вахо Джаджанидзе — картины “Тбилиси от рассвета до заката”, “Однажды в парке”, “От понедельника к понедельнику”, “Я”.
Саломе Зурабишвили будет баллотироваться на пост президента Грузии на предстоящих 28 октября выборах. Она является независимым кандидатом, однако пользуется поддержкой правящей партии «Грузинская мечта».
Новости-Грузия
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