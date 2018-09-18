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Собор Ошки будет реабилитировн


18.09.2018   19:32
В Ошкском соборе святого Иоанна Крестителя (Турция) проходят работы по реабилитации. По информации профессора Тбилисского государственного университета Георгия Двалашвили, который находился в Турции несколько дней назад, собор огражден металлическим забором. На внутренней территории ограничено движение посетителей. Туристы могут свободно входить в семинарию и библиотеку Ошки.

«В Ошки завершается процесс подготовки лесов. Монтируются установки, с помощью которых, в течение одного года, специалисты в непрерывном режиме будут наблюдать как за состоянием шейки купола, а также за естественными процессами на стенах собора. Местные рабочие сказали нам, что после подготовительных работ будет установлено, по какому направлению должно проходить восстановление поврежденного купола собора», — заявил Георгий Двалашвили.

Работы по укреплению купола Ошки осуществляются на основе документа, подписанного Грузией и Турцией 23 мая 2017 года, который охватывает широкий спектр сотрудничества двух стран в сфере охраны культурного наследия.






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