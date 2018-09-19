Протест Церкви становится все более острым и масштабным - духовенство против Саломе Зурабишвили

19.09.2018 11:14 Протест Церкви становится все более острым и масштабным, избраннице команды Иванишвили в кандидаты президенты Саломе Зурабишвили сегодня противостояли еще два члена Священного Синода.



Некогда поддерживаемая Церковью политическая сила на шестой годовщине стала адресатом суровой критики. Большинство Священного Синода не скрывает, что поддержанный правящей командой кандидат в президенты принесет стране зло.



Епископ Маргвети и Убиси оказался среди тех иерархов, которых особо разозлила фраза Саломе Зурабишвили о начале августовской войны. Владыка Мелхиседек очень надеется, что из-за этого приход сделает правильный выбор.



Митрополит Поти и Хоби призывает избирателей проявить больше мудрости, и заявляет, что 28 октября следует сделать выбор в пользу интересов страны.



После острых комментариев иерархов сегодня кандидат "мечты" не пыталась сделать пояснения и что-либо объяснить представителям духовенства.



Поддержка Саломе Зурабишвили не единственная тема, из-за которой священники остро критикуют правящую партию. Из-за темы легализации культивации марихуаны протест ежедневно выражают десятки священнослужителей.



Иерархи осудили со своих амвонов в своих епархиях кандидата в президенты "Грузинской мечты", и назвали ее "предателем", и все же сейчас все ждут духовного лидера страны - последнее слово должен сказать Его Святейшество Илия II.















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