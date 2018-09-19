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Патриархия: Церковь против легализации выращивания и реализации любого вида марихуаны (конопли) в любых целях


19.09.2018   12:20
По заявлению патриархии Грузии, в связи с законопроектом о культивировании марихуаны Православная церковь, ее глава, архиереи, духовные лица и верующий народ единодушны.

Патриархия откликается на законопроект заявлением и еще раз подтверждает, что церковь против легализации выращивания и реализации любого вида марихуаны (конопли) в любых целях.

«В связи с законопроектом о культивировании марихуаны (конопли) в соцсетях и медиа периодически распространяется информация, якобы часть священников не имеет резко отрицательного отношения, что церковь уступила позиции, и реально противостоят только отдельные духовные лица, что совершенно не соответствует правде.

Православная церковь Грузии, ее глава, архиереи, духовные лица и верующий народ однозначно и категорично против легализации выращивания и реализации марихуаны (конопли) в любых целях.
Это общий настрой церкви и неизменное отношение, так как результаты этого будут весьма плачевны для нашего населения», - говорится в заявлении патриархии.






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