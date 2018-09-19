Владыка Иакоб о культивации конопли

19.09.2018 13:42 Патриархия Грузии не собирается подключаться к формату консультаций по вопросу культивации конопли. Об этом заявил владыка Иакоб, который откликнулся на заявление одной из лидеров правящей команды Эки Беселия о том, что по упомянутому вопросу в парламенте, возможно, будет создан рабочий формат.



«С никакой рабочей группой у нас связи не будет. Мы выразили свою позицию, а также сказали то, какой будет наша позиция в том случае, если они все равно пойдут на такой насильственный шаг. Мы не намерены идти ни на какие уступки. И не примем участия в консультациях, или с кем я должен сесть и на какую тему мы должны говорить?! Будут утверждать, что это для страны хорошо, однако я знаю, что это такое. Соответственно, свою позицию мы уже зафиксировали», - заявил владыка Якоб.



По его же словам, патриархия не собирается говорить на эту тему и с премьер-министром.

«Зачем нам встречаться с премьер-министром, что он решает?! Это безрассудное решение и безмозгло сделанное дело», - отметил владыка.



Вместе с тем, по словам епископа Бодбийского, до тех пор, пока рассмотрение связанного с культивацией конопли законопроекта остановлено, патриархия не собирается выводить прихожан на улицу.















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