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Население Лентехи протестует против строительства «Хеледула -3 ГЭС»
19.09.2018 16:59
В Лентехи население протестует против строительства «Хеледула -3 ГЭС». Участники акции ожидают встречи с руководителем Службы регионального развития администрации правительства Созара Субари и представителями Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства. Однако, как заявил мэр Лентехи Бадри Липартелиани, встреча была отложена на неопределенный срок и по неизвестным причинам.
По словам участников акции, они не допустят строительства ГЭС, так как думают, что району угрожает экологическая катастрофа.
Местные подозревают, что с началом строительства и в случае постройки ГЭС, более двумстам семьям угрожает наводнение, ущелье опустеет от жителей и территория станет оползневоопасной зоной, где более 600 человек окажутся в опасности.
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