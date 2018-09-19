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Владыко Григол подтверждает активное участие духовенства в избирательных процессах 2012 года


19.09.2018   18:59
Какую пользу принесло Грузии то, что люди, которые годами не выходили из своего монастыря, и не выглядывали из монастырского двора, стояли в очереди у избирательных урн?- заявил митрополит Поти и Хоби владыко Григол в интервью "Рустави 2".

Владыко Григол подтверждает, что в выборах 2012 года представители духовенства были включены в избирательные процессы.

Владыка говорит о ситуации, сложившейся сегодня в стране, и проводит параллель с выборами 2012 года, в которых активно были включены представители духовенства. По словам владыки Григола, сегодня население должно проявить активность, и принять правильное решение.

"Какую пользу принесло Грузии то, что люди, которые годами не выходили из своего монастыря, и не выглядывали из монастырского двора, стояли в очереди у избирательных урн, и очень активно выражали свой политический выбор, и факт, сейчас ведь это не скрывается, насколько активно были включены представители Церкви в избирательные процессы. Посмотрите, что это принесло, и что может принести. Так что думаю, народ должен проявить мудрость и ум в связи с этим вопросом, и принять решение, которое будет полезно для будущего его детей и его страны, и лично для него"- говорит владыка Григол.

Владыка Григол присутствует на конференции в Поти в "Университете новой Грузии", главной темой которой является российско-грузинские отношения, агрессивная политика России, и оккупация.

На конференции присутствуют члены дипломатической миссии, аккредитованной в Грузии, эксперты безопасности и политики, и священнослужители. Представители духовенства уже открыто противостоят власти, и несколько из них призвали приход из амвона не голосовать за Саломе Зурабишвили.







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