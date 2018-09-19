Зооуголок в Батуми будет закрыт до конца года

19.09.2018 21:35 Карантин в расположенном на территории батумского центрального парка зооуголке, который был закрыт для визитеров в течение всего летнего туристического сезона, продолжится еще три месяца, сообщает Аджарское телевидение.



Как разъяснил директор зооуголка Георгий Каландадзе, карантин связан с состоянием животных. По его словам, за последние месяцы фактов гибели животных не было, однако родилось несколько мертвых детенышей. Директор считает, что это произошло из-за того, что питомцы зооуголка болеют пневмонией и вирусными инфекциями.



«Есть категория животных, у которых были хронические инфекционные заболевания, которые не передаются человеку. Однако, открытие зооуголка опасно для здоровья визитеров, поскольку животные проходят тяжелый курс лечения и параллельно ведутся ремонтные работы», — отметил Каландадзе.



Карантин в зооуголке объявили после распространения информация о том, что за последние пять лет там умерло 40 животных. Среди них антилопы, олени, приматы и кенгуру. Специалисты считают, что тревожная статистика связана с несоответствующими условиями содержания животных и неквалифицированными сотрудниками.



После осмотра зооуголка, специалисты пришла к выводу, что недостаточная площадь вольеров приводит к обострению хронических заболеваний приматов.



В апреле мэрия Батуми выступила с инициативой перенести существующий зооуголок, а для строительства нового зоопарка выбрали территорию, прилегающую к Батумскому ботаническому саду со стороны Чакви, общей площадью в более 173,3 тысячи квадратных метров.

На данный момент зооуголок занимает площадь в 16 тысяч квадратных метров. Там расположено 18 зданий и сооружений, общей площадью более двух тысяч квадратных метров.



История зооуголка в «Парке 6 Мая» начинается с 1898 года, когда Общество защиты животных Батуми на месте сегодняшнего зооуголка установило так называемый манеж, где обитали разные животные: обезьяны, медведи, собаки. В 1937 году для содержания животных выделили 0,6 гектара земли и обустроили клетки.



Со временем зооуголок преобразился, в 1971 году деревянные вольеры заменили капитальными конструкциями, появились новые животные. В 2006-2007 годах произошла полная реконструкция зооуголка. Зооуголок разделен на три части: в секторе А находятся приматы и птицы, в секторе В — сумчатые, а в секторе С — копытные.



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