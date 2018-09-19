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Предвыборное обращение Илии II к духовенству
19.09.2018 22:10
Не бросайте тень на Церковь и на самих себя, — с таким призывом Католикос-Патриарх Всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II обратился в предвыборный период к духовенству.
«К сожалению, некоторые духовные лица в связи с приближающимися выборами делают заявления политического содержания, и вместе с тем публично некорректно отзываются в отношении того или иного политического лица.
Призываем священников, архиереев воздерживаться от подобных действий. Также напоминаем им, что Церковь всегда была и будет политически нейтральной, объединительной силой нации, и не бросайте тень на нее и на самих себя», — говорится в обращении Патриарха Грузии.
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