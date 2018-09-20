|
|
Мужчина, который угрожал сжечь себя в Лило, встречается с министром финансов
20.09.2018 15:50
Спасатели спустили с крыши здания одного из участников акции, который угрожал сжечь себя у экономической зоны в Лило. Сейчас он встречается с министром финансов Иване Мачавариани.
Мужчина поднялся на крышу здания и облил себя бензином. Участник акции требует встречи с министром финансов Иване Мачавариани и отмены того приказа, согласно которому в стране запрещается перевозка пшеницы автотранспортными средствами.
Как сообщает журналист Первого канала с места событий, одной из причин протеста являются банковские обязательства, которые есть у демонстрантов.
После вчерашнего совещания, участники акции договорились потребовать отсрочки запрета на транспортировку пшеницы до 2020 года.
Вчера состоялась встреча группы участников акции и министра финансов. На встрече Иване Мачавариани заявил, что перевозить пшеницу на автотранспортных средствах разрешат до конца года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна