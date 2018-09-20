Мужчина, который угрожал сжечь себя в Лило, встречается с министром финансов

20.09.2018 15:50 Спасатели спустили с крыши здания одного из участников акции, который угрожал сжечь себя у экономической зоны в Лило. Сейчас он встречается с министром финансов Иване Мачавариани.



Мужчина поднялся на крышу здания и облил себя бензином. Участник акции требует встречи с министром финансов Иване Мачавариани и отмены того приказа, согласно которому в стране запрещается перевозка пшеницы автотранспортными средствами.



Как сообщает журналист Первого канала с места событий, одной из причин протеста являются банковские обязательства, которые есть у демонстрантов.



После вчерашнего совещания, участники акции договорились потребовать отсрочки запрета на транспортировку пшеницы до 2020 года.



Вчера состоялась встреча группы участников акции и министра финансов. На встрече Иване Мачавариани заявил, что перевозить пшеницу на автотранспортных средствах разрешат до конца года.















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