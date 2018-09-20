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Мужчина, который угрожал сжечь себя в Лило, встречается с министром финансов


20.09.2018   15:50
Спасатели спустили с крыши здания одного из участников акции, который угрожал сжечь себя у экономической зоны в Лило. Сейчас он встречается с министром финансов Иване Мачавариани.

Мужчина поднялся на крышу здания и облил себя бензином. Участник акции требует встречи с министром финансов Иване Мачавариани и отмены того приказа, согласно которому в стране запрещается перевозка пшеницы автотранспортными средствами.

Как сообщает журналист Первого канала с места событий, одной из причин протеста являются банковские обязательства, которые есть у демонстрантов.

После вчерашнего совещания, участники акции договорились потребовать отсрочки запрета на транспортировку пшеницы до 2020 года.

Вчера состоялась встреча группы участников акции и министра финансов. На встрече Иване Мачавариани заявил, что перевозить пшеницу на автотранспортных средствах разрешат до конца года.






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