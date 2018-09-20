Грузия поднялась три ступени в рейтинге ФИФА

20.09.2018 17:18 Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг, в котором сборная Грузии поднялась на три ступеньки и в настоящее время занимает 93-е место.



Напоминаем, что в течение последнего месяца команда Владимира Вайса выиграла два матча в Лиге наций: против Казахстана (2: 0) и Латвии (1: 0). Что касается первой десятки мирового рейтинга, то главная новость заключается в том, что Бельгия поравнялась по количеству очков Францией, и теперь рейтинг возглавляют две команды.



1 (2), Бельгия — 1729

1 (1). Франция — 1729

3 (3). Бразилия — 1663

4 (4). Хорватия — 1634

5 (5). Уругвай — 1632

6 (6). Англия — 1612

7 (7). Португалия — 1606

8 (8). Швейцария — 1598

9 (9). Испания — 1597

10 (9). Дания — 1581















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