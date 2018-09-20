|
|
Грузия поднялась три ступени в рейтинге ФИФА
20.09.2018 17:18
Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг, в котором сборная Грузии поднялась на три ступеньки и в настоящее время занимает 93-е место.
Напоминаем, что в течение последнего месяца команда Владимира Вайса выиграла два матча в Лиге наций: против Казахстана (2: 0) и Латвии (1: 0). Что касается первой десятки мирового рейтинга, то главная новость заключается в том, что Бельгия поравнялась по количеству очков Францией, и теперь рейтинг возглавляют две команды.
1 (2), Бельгия — 1729
1 (1). Франция — 1729
3 (3). Бразилия — 1663
4 (4). Хорватия — 1634
5 (5). Уругвай — 1632
6 (6). Англия — 1612
7 (7). Португалия — 1606
8 (8). Швейцария — 1598
9 (9). Испания — 1597
10 (9). Дания — 1581
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна