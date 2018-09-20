Молодые ученые из Грузии заняли третье место на конкурсе Евросоюза

20.09.2018 19:02 На «30-м конкурсе Европейского союза для молодых ученых» (EUCYS) Грузия сумела завоевать третье место. Об этом сообщает министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии.



Конкурс Европейского союза для молодых ученых — это научная ярмарка, инициированная Европейской комиссией. Он является частью Рамочных программ Европейского Союза по исследованиям и управляется Генеральным директоратом по исследованиям в Европейской комиссии.



В мероприятии принимали участие 139 представителей 38 стран мира. Конкурс начался 14 сентября, а заключительная церемония прошла в Дублине 18 сентября.



Конкурс открыл президент Ирландии Майкл Хиггинс. Грамоты обладателям призовых мест передал министр высшего образования Ирландии Мери Митчелл О`Коннор.



Грузию на конкурсе представляли: Марина Гуджабидзе, Шорена Гуджабидзе, Деа Илларионова, Ева Хухашвили, Тамар Микеладзе, Нино Хундзакишвили, Ани Тетрашвили и их руководительница Марина Гвимрадзе.



Конкурс был создан в 1989 году для продвижения сотрудничества и обмена опытом между молодыми учеными. Конкурс является ежегодным и в нем принимают участие молодые люди с лучшими научными достижениями.



Новости-Грузия











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