В Кутаиси испугались оскорбить чувства верующих фильмом ужасов «Проклятие монахини»

20.09.2018 19:06 Американский мистический триллер “Проклятие монахини” режиссера Корина Харди запретили показывать в городе Кутаиси. Администрация местного кинотеатра “Сакартвело” сочла, что фильм оскорбит чувства верующих.



Показ фильма, озвученного на грузинском языке, планировался с 27 сентября. Однако недавно администрация изменила свои планы и решила показать триллер только на языке оригинала – английском и в русском дубляже.



Причину такого решения кинотеатр “Сакартвело” объяснил на своей на официальной странице в фейсбуке:



«С 27 сентября мы планировали подготовить грузинский дубляж фильма «Проклятие монахини», однако по решению администрации, мы не будем озвучивать фильм на грузинском языке. Администрация посмотрела фильм и исходят из этого приняла решение, что фильм ущемляет и оскорбляет религию. Мы уважаем чувства верующих и веру, фильм будет будет представлен небольшим количеством сеансов, на русском и английском языках».



Примечательно, что пост, объясняющий причину отказа показывать фильм, на фейсбук-странице кинотеатра был удален, а затем опубликован заново.





Действие фильма “Проклятие монахини” происходит в 1952 году в Румынии. Молодая монахиня кончает жизнь самоубийством в уединенном монастыре и для расследования этого факта из Ватикана направляют священника отца Бурка, прошлое которого покрыто тайной. Вместе с ним на место отправляется и молодая послушница. Рискуя не только жизнями, но и верой, и даже своими душами, они сталкиваются со злобной силой, принявшей облик демонической монахини, а монастырь становится полем ужасающей битвы между живыми и проклятыми, — такого официальное описание триллера.



После фильма «Проклятие Аннабель» (2014), это уже второй спин-офф франшизы «Заклятие». Несколько рекламных роликов этого фильма были удалены с сайта YouTube после того, как некоторые пользователи назвали их «слишком страшными».



Новости-Грузия











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