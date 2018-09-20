В 2018 году 71% сдающих экзамены на права провалился на практическом, а 45% на теоретическом экзамене

20.09.2018 19:10 За первые девять месяцев 2018 года было зафиксировано 154 143 выхода на практический экзамен на водительские права, из которых в 108 751 случае желающие получить права провалились на экзамене, сообщают в МВД Грузии. По официальным данным, показатель провала на практическом экзамене составляет 71%.



В тот же период было зафиксировано в целом 82 992 выхода на теоретический экзамен, из которого в 36 941 случае, что составляет 45%, соответствующие граждане не смогли сдать экзамен.



Что касается прошлого года, в 2017 году было зафиксировано 245 053 выхода на практический экзамен, в 69% случаев которого (170 176) желающие получить водительские права провалили экзамен. Касательно теоретического экзамена, по информации МВД в минувшем году было зафиксировано 143 854 случая выхода на экзамен, из которых в 44% случаев (63 195) соответствующие граждане не смогли сдать его.



Как известно, с нового года экзамены на водительские права будут еще более сложными. В частности, наряду со сдачей экзамена по действующей системе, соответствующим лицам придется проходить его в реальном движении на улицах.

















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