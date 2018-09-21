Мужчина упал в цистерну с чачей

21.09.2018 15:45 В винной компании "Виноделие Хареба", находящейся в муниципалитете Гурджаани (Восточная Грузия), мужчина средних лет упал в цистерну с чачей.



Пострадавший на данный момент находится в клинике "Джео Госпитал Гурджаани", и по информации медиков, состояние его здоровья стабильное.



По информации Министерства внутренних дел, ведется следствие по происшествию по статье 124 УК Грузии, что подразумевает не тяжкое, или тяжкое повреждение здоровья по неосторожности.

















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